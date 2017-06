Zero Hora é líder em engajamento nas redes sociais pela quarta vez consecutiva /

Índice Torabit

Pelo quarto mês consecutivo, Zero Hora conquistou o primeiro lugar mensal no índice Torabit, que mede o nível de engajamento de portais de notícias de todo o país. A média de maio, que garantiu a liderança de ZH no ranking, foi de 3,34%, o que representa um desempenho 1% melhor do que o mês anterior.

O levantamento apontou que Zero Hora conquistou uma taxa de engajamento de 1,88% no Facebook, 0,12% no Twitter e 8,03% no Instagram. Com isso, ZH se manteve à frente do Estadão, o segundo colocado, que obteve a média 3,23%. Na terceira posição, aparece a revista Exame, com 2,60%.

O ótimo desempenho de ZH no Instagram foi um dos fatores que contribuíram para consolidar a liderança no mês de maio. Com a taxa de engajamento de 8,03% na rede social, ZH ficou 1,5 ponto percentual acima do Estadão, o segundo colocado, que registrou 6,56%.

O Torabit

O Torabit é um sistema de monitoramento, análise e mobilização nas redes sociais que produz mensalmente um ranking nacional. A média diária de engajamento se refere às redes Facebook, Twitter e Instagram. A taxa de engajamento mede o quanto os leitores de cada veículo gostam, comentam ou compartilham os seus conteúdos.