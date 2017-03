Atualização do Facebook Messenger permite compartilhar a localização do usuário

Redes sociais

O Facebook anunciou, nesta segunda-feira, a atualização do Messenger, que permite que usuários compartilhem a sua localização atual com um contato. Será possível disponibilizar a localização em tempo real por até 60 minutos com amigos ou grupos do aplicativo.

O recurso foi lançado após a companhia perceber que grande parte das interações entre os usuários eram questionamentos sobre onde estavam e combinações sobre para aonde ir.

Segundo o diretor de produtos do chat do Facebook, Stan Chudnovsky, o usuário terá total controle de como e quando vai compartilhar sua localização. Também será possível enviar uma localização de um ponto de encontro qualquer, sem estar necessariamente no local.

Para utilizar a ferramenta, basta entrar em uma conversa, selecionar o menu (botão com três pontinhos horizontais) e ativar o item "localização". A partir daí, com o GPS ativado no celular, o aplicativo gera uma janela com o mapa e a marcação do exato lugar que o usuário está.