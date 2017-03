WhatsApp pode trazer de volta função antiga de status

Tecnologia

Depois do lançamento do "Status", o WhatsApp pode devolver o recurso antigo de status, aquele da característica frase que aparece junto ao nome do contato na lista, que, por enquanto, está desativado. Quem traz a informação é o @WABetaInfo, que antecipa as mudanças no aplicativo.

Leia mais:

Recurso que promete mostrar quem adicionou você no WhatsApp é golpe



Segundo o programador de 24 anos, baseado na Europa, que abastece o perfil, ainda não há uma data certa, mas a mudança será feita em breve.

— WhatsApp sabe que muitos usuários querem essa função de volta, então eles estão trabalhando para reintroduzi-la. Eles não sabem o nome que o recurso deve ter. Antes era chamado de Tagline, depois, no Androi, virou "Info", e, depois "My About". Aparentemente, eles ainda não acharam um nome correto e vão mudar novamente. Depois que tiverem o nome, vão disponibilizar o recurso — disse a ZH.

Leia as últimas notícias