Chuva provoca alagamentos no litoral norte do Estado

Veraneio

A chuva insistente sobre o Litoral Norte provocou alagamentos em ruas de praias como Capão da Canoa na tarde desta quinta-feira.

O aguaceiro formou grandes poças na região central, em pontos como a Praça da Igreja Matriz, e em cruzamentos junto à beira-mar – onde a água chegou a alcançar a metade da roda dos carros. Os alagamentos obrigaram veranistas a dar saltos para não se molhar ao atravessar as ruas, e os veículos faziam desvios para evitar os pontos mais afetados.



Leia mais:

Zero Hora testa táxi e Uber em Capão da Canoa e Tramandaí

Veraneio pode ser contraponto a um 2016 marcado por crises



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta-feira deve apresentar tempo nublado a parcialmente nublado ao longo do dia e, no sábado, é possível que ocorram chuviscos na área de Capão, e pancadas um pouco mais fortes na região de Torres. Pela previsão do Inmet, o tempo deve ficar mais firme a partir da segunda-feira.

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS