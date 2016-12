Zero Hora testa táxi e Uber em Capão da Canoa e Tramandaí

Litoral Norte

Um ano após o Uber chegar em Porto Alegre, este é o primeiro verão em que o serviço está disponível no Litoral Norte. É possível pedir corridas pelo aplicativo em Cidreira, Osório, Tramandaí, Imbé, Xangri-lá e Capão da Canoa (com suas praias e balneários) desde o dia 9.

A permanência nesses municípios é temporária, mas a empresa não divulgou o último dia de operações. A tarifa base aplicada no litoral é R$ 3, acrescida de R$ 1,20 por quilômetro rodado e R$ 0,20 por minuto, com possibilidade de o valor aumentar quando há tarifa dinâmica. A taxa mínima e de cancelamento é R$ 8.

ZH testou a novidade nesta semana, realizando o mesmo trajeto concomitantemente de táxi. Na primeira viagem, realizada entre Capão da Canoa e Atlântida, o repórter que usou Uber deu azar. Descobriu que o sistema de GPS aplica pegadinhas: indica outro lugar para o endereço cadastrado. Isso gerou confusão e demora tanto para começar a corrida quanto para chegar ao destino — o motorista era de Porto Alegre e não conhecia bem a região.

Resultado: entre recorrer ao aplicativo e chegar ao destino, levou 50 minutos. De táxi, esse processo demandou 15 minutos para outra repórter. A viagem de Uber foi poucos centavos mais barata — entretanto, o repórter precisou cancelar o primeiro pedido, o que custou mais R$ 8.

Em Tramandaí, a experiência foi muito menos onerosa. Levou menos de 20 minutos entre chamar o Uber e chegar ao destino, distante cerca de quatro quilômetros. A corrida saiu por R$ 8,64, contra R$ 14,28 do táxi (um Cobalt novo, em que o taxista ofereceu água, bala e wi-fi).

Não há regulamentação para transporte por aplicativo nas cidades de Tramandaí e Capão da Canoa, e a Brigada Militar — responsável pela fiscalização de trânsito — não intensificou o controle para recolhimento desses veículos.

TESTE ZH

Dupla de repórteres fez testes em Tamandaí e Capão da Canoa, realizando os mesmos caminhos concomitantemente. Enquanto Jéssica Weber utilizou táxi, Marcelo Gonzatto usou o Uber.

CAPÃO DA CANOA

Táxi

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

Não há operação dos principais aplicativos de celular para chamar táxi em Capão da Canoa, então precisei recorrer à boa e velha ligação telefônica. É necessário buscar na internet ou perguntar para moradores o contato de algum ponto de táxi próximo.

Tive que fazer três ligações — nas duas primeiras, não fui atendida e a linha estava ocupada. Em seguida, falei com um taxista do ponto da rodoviária, que demorou seis minutos para chegar ao local. O carro estava em boas condições, assim como o humor do taxista. Perguntei a opinião dele sobre a chegada do Uber à região:

— Não sou contra. Quem trabalha bem sempre vai ter seus clientes. Agora, se a pessoa faz um serviço ruim, é bom ter concorrência para ela melhorar.

O taxista conhecia a área e dirigiu com prudência. Teve apenas um deslize no percurso: quase entrou na contramão em uma rua, nada que não pudesse ser corrigido a tempo.

Levamos nove minutos para percorrer o trajeto. O valor no taxímetro deu R$ 18,54, mas ele arredondou para baixo — saiu por R$ 18.

Trajeto: Da Rua Moema (junto à Praça do Farol) a um restaurante na Avenida Beira Mar de Atlântida

Horário da chamada: 20h5min

Número de tentativas: três ligações

Horário de embarque: 20h11min

Horário de chegada: 20h20min

Modelo: Voyage

Ar-condicionado: sim

Limpeza: satisfatório

Atendimento: bom

Duração da corrida: nove minutos

Valor: R$ 18

Forma de pagamento: em dinheiro (não tinha máquina de cartão)

Uber

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

Para usar o Uber na região de Capão da Canoa, é prudente contar com tempo de sobra para chegar ao destino. A falta de conhecimento dos motoristas sobre o trânsito e o descompasso entre a numeração das ruas e a indicada no GPS do aplicativo dificultam o encontro entre o motorista e o passageiro, assim como a localização do destino.

A primeira chamada foi feita às 20h2min, e em cerca de um minuto a corrida foi aceita. O carro, porém, jamais conseguiu chegar até mim. Um dos problemas é que a numeração das ruas não coincide com a registrada no GPS. A saída é telefonar e confirmar o ponto de encontro. Liguei três vezes para o condutor fornecendo pontos de referência, mas não adiantou.

Por falta de conhecimento sobre as vias locais, o motorista dava voltas sem conseguir chegar à Rua Moema, ao lado da Praça do Farol. Ao final, desistiu. Pediu que eu cancelasse a solicitação de corrida porque estava com problemas de conexão à internet e não conseguiria cancelar. Cancelei, mas fui punido com uma cobrança de R$ 8 por isso.

Na segunda tentativa, o motorista me encontrou em cinco minutos — a dificuldade foi chegar ao destino (um restaurante a cerca de seis quilômetros). O condutor era cordial e pediu desculpas por não ter mais água a oferecer, mas errou o caminho por quase 10 quadras. O GPS não identificou corretamente o endereço fornecido e, mesmo que eu tenha dito o nome do restaurante, o motorista admitiu que não sabia chegar lá sem o auxílio do navegador digital.

— A verdade é que eu não conheço muito bem as ruas daqui — confessou o rapaz, morador de Porto Alegre que se transferiu temporariamente ao litoral para dirigir.

O GPS só mostrou o caminho correto quando substituí o endereço pelo nome do restaurante no aplicativo. A rota foi recalculada, e chegamos ao local após 24 minutos.

Horário da primeira chamada: 20h2min

Número de tentativas: duas

Horário de embarque: 20h28min

Horário de chegada ao destino: 20h52min

Modelo: Linea

Ar-condicionado: sim

Limpeza: carro limpo e com cheiro agradável

Atendimento: motorista simpático, mas não tinha mais água para oferecer

Duração da corrida: 24 minutos

Valor: R$ 17,15

Forma de pagamento: cartão de crédito

TRAMANDAÍ

Táxi

Foto: Isadora Neumann / Agencia RBS

Liguei para o ponto de táxi que fica junto à rodoviária de Tramandaí e, cinco minutos depois, o carro estava chegando. Em função da chuva, o taxista teve o cuidado de subir na calçada para eu embarcar. Ganhou pontos comigo e com o meu cabelo.

A viagem foi rápida, e o taxista contou que já trabalha há 20 anos com isso na cidade. Também não se dizia preocupado com a concorrência que pode surgir com a chegada do Uber no litoral. Na verdade, gabou-se de ter um serviço melhor do que o do aplicativo.

Realmente, o que o táxi oferecia não perde nem para a classe luxuosa do Uber. Havia, preso na parte de trás do banco do motorista, um compartimento com balinhas, copos de água, um lixinho e cartões de visita. Também dispunha de internet wi-fi, que funcionava. Por fim, ainda pude pagar com cartão de crédito.

As desvantagens, em comparação com o Uber, estão em precisar telefonar para conseguir táxi e no custo da corrida.

Trajeto: Avenida Beira-Mar, próximo à plataforma, até a Câmara de Vereadores, ao lado da ponte que dá acesso a Imbé

Horário da chamada: 12h28min

Número de tentativas: uma

Horário de embarque no carro: 12h33min

Chegada ao destino: 12h41min

Modelo: Cobalt

Ar-condicionado: sim

Limpeza: satisfatória

Atendimento: satisfatório

Duração da corrida: oito minutos

Valor: R$ 14,28

Forma de pagamento: cartão de crédito

Uber

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

No momento do chamado, não havia um grande número de veículos associados ao Uber na região próxima à plataforma de Tramandaí. O condutor que aceitou a viagem um minuto depois do envio da solicitação se encontrava a quase 30 quadras de distância e levou 10 minutos para chegar — mas, como o GPS indicou corretamente a posição onde eu estava, não houve transtornos. Não foi necessário telefonar para o condutor a fim de confirmar a localização.

Depois do embarque, a viagem ocorreu de forma rápida e segura. O condutor, que trabalha para o Uber em tempo integral em Porto Alegre, recebeu um bônus da empresa para permanecer durante alguns dias no litoral e reforçar a frota na região durante a virada do ano.

— Depois do Réveillon, vou ver como está o movimento em Porto Alegre. Se estiver fraco, vou continuar por aqui — explicou.

O motorista conhecia bem as ruas de Tramandaí, o que permitiu fazer o caminho sem perda de tempo ou dependência do GPS — mas admitiu que não tinha a mesma familiaridade com o trânsito em Capão da Canoa, para onde também costuma se deslocar. Chegou ao destino, a Câmara de Vereadores da cidade, em menos de 10 minutos.

Foi simpático durante a viagem, mas não ofereceu água ou alguma outra comodidade.

Horário da primeira chamada: 12h26min

Número de tentativas: uma

Horário de embarque: 12h36min

Horário de chegada ao destino: 12h45min

Modelo: Mobi

Ar-condicionado: sim

Limpeza: carro limpo

Atendimento: motorista simpático. Havia balas junto à porta do passageiro, mas não ofereceu balas ou água.

Duração da corrida: nove minutos

Valor: R$ 8,64

Forma de pagamento: cartão de crédito