Rio Grande do Sul tem sete locais impróprios para banho; confira

Relatório Fepam

O segundo relatório de balneabilidade realizado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) apontou que o número de locais impróprios para banho no Rio Grande do Sul subiu para sete. São dois a mais em relação ao último boletim, divulgado no dia 23 de dezembro.



Desta vez, a análise mostrou que a lagoa do Peixoto, em Osório, no Litoral Norte, e o camping municipal de Pedro Osório, no Litoral Sul, não estão próprios para banho. Somam-se a eles os mesmos locais da última semana: as praias da Alegria e da Florida, em Guaíba, praia Recanto das Mulatas, em Barra do Ribeiro, Camping Municipal, em Cristal, Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul.



No total, são 83 pontos analisados no Estado. Destes, a única região que tem plenas condições para banho é a Hidrográfica do Uruguai.

As coletas e análises das águas estão são realizadas pelo laboratório da Fepam nos balneários do Litoral Norte, e pela Corsan nos balneários do Litoral Médio, Sul e nas regiões do Guaíba e do Uruguai. Os resultados serão divulgados sempre às sextas-feiras no site da Fepam até o dia 3 de março.