Litoral Norte apresenta o primeiro ponto impróprio para banho no veraneio 

Balneabilidade

A praia de Atlântida Sul é a primeira do Litoral Norte gaúcho a apresentar ponto impróprio para banho nesta temporada de veraneio. Segundo a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), entre os motivos que levaram à piora da qualidade da água no local está o aumento da população na praia, associado à falta de esgotamento sanitário e o volume de chuva nos últimos dias.

O ponto de referência é junto à guarita dos salva-vidas, onde foi coletada a amostra.

A região do Litoral Norte também possui outro ponto impróprio para banho, mas sem ser praia. É a Lagoa do Peixoto, no município de Osório. Ao todo, o Estado apresenta dez de 83 pontos monitorados pela Fepam que estão sem condições adequadas para banho.

Outros pontos impróprios para banho:

Praia da Capilha (Rio Grande)

Praia da Barrinha (São Lourenço do Sul)

Camping Municipal de Cristal

Camping Municipal de Pedro Osório

Balneário Caverá (Alegrete)

Praias da Alegria e da Florida (Guaíba)

Praia Recanto das Mulatas (Barra do Ribeiro)

*Rádio Gaúcha

