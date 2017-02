BM aplica uma multa a cada dois minutos em estradas do Litoral Norte 

Viagem segura

De sexta-feira, 24 de fevereiro, até segunda, 27 de fevereiro, o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar aplicou uma multa a cada dois minutos nas estradas estaduais do litoral norte do Rio Grande do Sul. Ao todo, foram 3.048 infrações registradas nas estradas ERS-040, ERS-030, ERS-407, Estrada do Mar, Rota do Sol e Interpraias.

Leia mais



Tempo segue firme e quente em boa parte do Estado nesta terça-feira

Proliferação de algas altera cor da água na Lagoa dos Patos

Aos 88 anos, a Senhora da Calçada traz felicidade às ruas de Atlântida



A maioria das multas foi por excesso de velocidade, um total de 2.029. O não uso do cinto de segurança e as ultrapassagens indevidas também foram outras infrações mais cometidas na região durante o Carnaval.

Os dados desta terça-feira ainda não foram contabilizados e a fiscalização reforçada segue até a tarde de quarta-feira.



* Rádio Gaúcha