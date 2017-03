Após atraso

O Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre será aberto até junho. A confirmação foi dada há pouco ao blog Acerto de Conta$ e Rádio Gaúcha pela Embaixada, em Brasília.



Nesta segunda-feira, começaram a ser retirados os tapumes da obra, na Avenida Assis Brasil. A previsão inicial era que tivessem sido finalizadas no fim do ano passado, mas houve um atraso que adiou a abertura do consulado tão esperado pelos gaúchos.



Leia mais:

Entenda como será o processo de solicitação do visto para os EUA

Atraso em obras adia abertura do Consulado dos EUA na Capital



Mas a Embaixada confirmou que as obras estão sendo encerradas e começará uma fase de testes do sistema. O próximo passo é abrir ao público. Ainda não há data definida e nem se o agendamento começará antes.

A Embaixada confirma, no entanto, que o visto poderá ser tirado em Porto Alegre por qualquer pessoa que não seja um imigrante. Se for, continuará tendo que ir para o Rio de Janeiro.

Impacto

A abertura do consulado é esperada há tempo pelos gaúchos. Deve aumentar muito a procura por viagens aos Estados Unidos, que vem crescendo com a queda recente do dólar.

Alan Lunardi, da Porto Vistos, conta que é enorme a quantidade de pessoas que não fazem o processo do visto atualmente por ter que ir para Rio de Janeiro ou São Paulo.

— Com a nova regra do governo Trump, as pessoas com mais de 66 anos não estavam mais querendo ir pra entrevista.

O custo para o viajante vai diminuir bastante.

— Por exemplo, uma família de quatro pessoas não necessitará ir ao Rio de Janeiro, por exemplo. Poderá fazer todo o processo por Porto Alegre.

Lembrando que, em janeiro, a emissão de vistos ficou mais restrita.