Escolha a sua praia em Búzios

Búzios tem 23 praias. A natureza foi pra lá de generosa com o lugar e salpicou sua geografia com praias de diferentes tamanhos, formatos, cores e temperaturas. No verão a maioria delas está sempre muito cheia, mas durante os dias do Festival Gastronômico, em julho, além do clima bom e menos gente, as praias oferecem mais espaço, preços menores e tratamento vip em restaurantes e pousadas. Por isso, o trade turístico chama esta época de a "melhor temporada" para conhecer a cidade. Conheça algumas das mais belas e procuradas pelos turistas.



Ferradura

Uma das praias mais próximas do centro. É também a preferida daqueles que viajam com crianças por ter um mar calminho e também pedalinhos e caiaques para alugar.

Praia da Ferradura Foto: Divulgação

Geribá

Essa é, na opinião dos próprios cariocas, uma das melhores praias de Búzios. Ela tem uma faixa de areia extensa e o mar é, na maior parte do tempo, sem ondas- quando forma onda é longe da arrebentação e são suaves. Também tem barzinhos no canto esquerdo da praia para quem pretende tomar uns bons drinks enquanto curte o dia. No canto direito um charmoso lounge 4 estrelas.

Praia João Fernandes Foto: Divulgação

João Fernandes

É a praia mais citada pelos gaúchos que visitam Búzios. Águas calmas e transparentes, peixinhos nadando ao seu redor, com quiosques bem perto caso se queira comer e bebericar algo. Ela fica muito próxima da Azeda e dos Ossos.

Azeda

O acesso à orla é feito a pé, após uma caminhada de cerca de 5 minutos saindo da Praia dos Ossos. Por isso mesmo, essa é uma das melhores praias de Búzios para quem quer caminhar e relaxar um pouco. É também considerada uma das praias mais bonitas do Brasil — o que já faz com que o passeio seja imperdível.

Praias Azeda e Azedinha

Praia Brava

Diferente da maioria das praias de Búzios, o nome já diz muito sobre essa praia: a Brava. Procurada por surfistas, mas também por fotógrafos profissionais e amadores, o visual é incrível, já serviu de locação para diversos filmes nacionais e internacionais. Podemos citar rápido o filme A Deriva e Muita Calma Nessa Hora. A Brava fica distante do centro da Cidade, o acesso é bem mais rápido de carro.

Praia Olho de Boi Foto: Divulgação

Olho de Boi

Quer nadar sem roupa? Em Búzios tem um local que pode: a praia Olho de Boi. Linda, águas mornas e liberadas para o naturalismo. O acesso é feito a pé pela Praia da Brava, após uns 20 minutos de caminhada. E, diferentemente de outras praias nudistas brasileiras, não é obrigatório entrar sem roupa e também não existem restrições à entrada de homens desacompanhados.