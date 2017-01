Ervas e iogurte são boas opções de molhos para saladas. Veja receitas 

Verão

Verão pede comidinhas leves como frutas, sucos e saladas. Para realçar — ou até disfarçar — o sabor de alguns vegetais, muitas pessoas apostam nos molhos. O complemento pode ser bem-vindo, mas é preciso ficar atento para não transformar um prato saudável em algo prejudicial.

As melhores opções são misturas com azeites extravirgens, ervas frescas ou secas, sucos de frutas e até mesmo iogurte.

— Nós sempre aconselhamos temperos naturais. Azeite, vinagre, pimenta, gengibre fresco ou em pó são substâncias que, mesmo em pequena quantidade, potencializam as propriedades benéficas dos vegetais — explica a nutricionista Jacira Conceição dos Santos, presidente do Conselho de Nutricionistas do Rio Grande do Sul (CRN-2).

Ela lembra que as chamadas gorduras boas — provenientes de óleos e azeites — auxiliam a absorção de vitaminas como a A, E e K, presentes nos vegetais. Elementos ácidos e uma pitada de sal também são bem-vindos.



— O suco do limão na salada, em vez do vinagre, potencializa a vitamina C e melhora o pH do estômago, facilitando a absorção de nutrientes. Colocar uma quantidade singela de sal marinho ou rosa, que contêm minerais, também é bom — sugere a nutricionista clínica Beatriz Pellini Moser, conselheira do CRN-2.

Ela alerta, ainda, que o sal não deve ser refinado e quantidade indicada é mínima.

Fuja dos industrializados com aditivos químicos

Quem prefere molhos cremosos pode apostar no iogurte natural como base para as receitas. Basta acrescentar ervas e um azeite para ter uma opção com bom aporte proteico.

— O iogurte não precisa ser desnatado. Quanto mais original, mais saudável — destaca Beatriz.

A maionese também não está proibida, desde que seja caseira, mantida em refrigeração até o consumo e que haja cuidado no manuseio dos ovos para evitar a contaminação por salmonela.

O que realmente deve ser evitado são os molhos industrializados. Apesar da praticidade de só abrir a embalagem e servi-los, é preciso considerar que há nesses produtos uma grande quantidade de aditivos químicos, que podem prejudicar a saúde. Um dos componentes mais comuns dessas preparações é o glutamato monossódico, um realçador de sabor.

— Ele tem ação de bloquear as papilas gustativas, fazendo com que a pessoa sinta os outros sabores de forma reduzida. E esta é uma das variáveis que regula o apetite — diz Jacira.

Em casa, Jacira indica usar corantes naturais, que além de tornar o molho mais atrativo aos olhos, ainda oferecem benefícios para a saúde:

— Para dar o tom amarelo, pode-se usar mostarda pura ou açafrão da terra.

Vale lembrar que esses molhos, mesmo os mais saudáveis, devem ser consumidos com moderação. Evite ultrapassar uma colher de sopa de cada complemento por refeição.

Confira receitas sugeridas por Jacira:

Vinagrete com mostarda

Ingredientes:

1 colher de sopa de vinagre de vinho branco

1 colher de chá de mostarda

3 colheres de sopa de azeite

1 pitada de sal



Preparo:

Misture tudo e sirva sobre a salada

Molho agridoce



Ingredientes:

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de mel

3 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

50 ml (1 xíc. de cafezinho) de azeite

1 pitada de sal



Preparo:

Coloque todos os ingredientes em um vidro pequeno com tampa e agite bem

Molho de iogurte



Ingredientes:

1 pote de iogurte natural

2 colheres de sopa de limão

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de raspa de limão

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta do reino

Opcional: 1 dente de alho picado

Preparo:

Misture tudo e sirva sobre a salada