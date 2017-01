RS tem 11 casos notificados de chikungunya em uma semana 

Alerta

O Rio Grande do Sul teve 11 casos notificados de febre chikungunya já na primeira semana do ano — entre 1º e 7 de janeiro —, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde apresentados na manhã desta sexta-feira. Cada caso está sendo analisado para se confirmar ou descartar a doença. As informações são da Rádio Gaúcha.

As notificações foram registradas em Porto Alegre, Nova Santa Rita, Cachoeirinha, Nova Petrópolis, Ijuí, Panambi, Osório e Palmares do Sul. Em 2016, foram confirmados 70 casos, sendo 64 importados e quatro autóctones.

Marcelo Valladro, veterinário e coordenador das ações de combate ao mosquito da Secretaria da Saúde, alerta que começou o período crítico da proliferação do inseto vetor, o Aedes aegypti, que também transmite dengue e zika. Ele reforça que a população deve se engajar no combate ao transmissor.

Os sintomas de chikungunya são febre acima de 39 graus, de início repentino, e dores intensas nas articulações de pés e mãos – dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer, também, dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele.

O Estado ainda não teve notificações de zika vírus em 2o17. Sobre a dengue, 10 municípios do Estado tiveram casos notificados na primeira semana do ano.

