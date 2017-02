Anvisa determina a suspensão do produto anticoncepcional Sistema Essure

Medicamento suspenso

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização do anticoncepcional Sistema Essure. Conforme relatórios técnico-científicos recebidos pela agência, o sistema contraceptivo pode provocar alterações no sangramento menstrual, gravidez indesejada, dor crônica, perfuração e migração do dispositivo, alergia e sensibilidade ou reações do tipo imune e por isso, foi classificado como de risco máximo.

Leia mais

Defensoria Pública de Porto Alegre atenderá casos de saúde em novo local

Blogueira Gabriela Pugliesi é denunciada ao MP por estelionato

Instituto Adolfo Lutz vai desenvolver novo teste de tuberculose



Registrado pela empresa Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda, o Sistema Essure teve a distribuição e comercialização suspensa em todo o território nacional. A Resolução RE nº 457, de 17 de fevereiro de 2017 determina ainda o recolhimento das unidades dos produtos distribuídas no mercado.

O produto é um método contraceptivo irreversível. É um procedimento que que se vende com o diferencial de não necessitar de nenhum procedimento cirúrgico, que consiste em um dispositivo de titânio e níquel, implantado no primeiro terço da tuba uterina.