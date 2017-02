Beterraba, uva, amêndoa: conheça e saiba como usar novas versões de farinha

Alimentação





Por muito tempo, a farinha de trigo reinou quase absoluta no mercado. Mas, agora, ela precisa dividir espaço com novas versões, que chegaram cheias de nutrientes diferentes para tornar mais saudáveis os pratos tradicionais.



Feitas a partir de ingredientes improváveis, como a banana verde e a beterraba, as novas farinhas são cada vez mais comuns, principalmente nas lojas de produtos naturais. Nutricionista e proprietária de um estabelecimento do setor, Marlise Stefani afirma que há maior procura por opções mais saudáveis para substituir o trigo, que tem alto teor de carboidrato e poucas fibras. Acompanhando esse movimento, indústrias têm lançado produtos.



— As pessoas têm cada vez menos tempo para cozinhar, e essas versões se adaptam muito a preparações rápidas, como crepes e panquecas, opções mais saudáveis do que comidas prontas — afirma a nutricionista.

Ainda que tragam bons nutrientes para as receitas, as farinhas alternativas não podem substituir o trigo em qualquer preparação.

— Produtos feitos de frutas, por exemplo, são esfarelados, mas têm constituição química diferente. A farinha de semente de uva terá muito mais fibras e antioxidantes do que a de trigo, mas não dá para fazer pão com ela — explica o professor Tiziano Dalla Rosa, da Faculdade de Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

O trigo tem propriedades que conferem elasticidade e consistência às massas, por isso substitui-lo é muito difícil. O glúten, componente do trigo, é o principal responsável pela textura dos alimentos feitos a partir desse grão.

— Não dá para esperar a crocância na casca de um pão francês se ele não tem glúten. É outra proposta — destaca a nutricionista Larissa Santana.

A boa notícia é que produtos com farinha de trigo mantêm suas características mesmo quando há até 25% de outra farinha na preparação. Ou seja: você pode fazer um bolo com três partes de farinha de trigo e uma de uva que ele ainda assim ficará fofinho.

Outra saída é adicionar componentes às receitas para que a consistência fique semelhante à do trigo, como a goma xantana. Comprado em lojas de produtos naturais, o ingrediente dá mais elasticidade às massas.

— A goma é muito usada na indústria em preparações sem glúten, que usam farinha de arroz — explica a nutricionista Jacira Conceição dos Santos.

A nutricionista Marlise Stefani alerta que todo alimento transformado em farinha passa por um processo de industrialização, o que o leva a uma perda de parte dos nutrientes:

— A partir do momento em que uma fruta é colhida, ela começa a passar por um processo oxidativo. Por isso, comer farinha de banana, por exemplo, nunca vai ser o mesmo que ingerir a fruta.