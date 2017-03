Secretaria Estadual da Saúde divulga nesta sexta-feira campanha de vacinação contra a gripe 

Prevenção

O secretário estadual da Saúde, João Gabbardo, apresenta nesta sexta-feira as principais informações sobre a vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul. Prevista para começar no dia 10 de abril, a campanha tem como novidade a inclusão de professores das redes pública e particular no grupo prioritário.

Elaborada com base nos vírus que circularam no Hemisfério Norte em 2016, a vacina brasileira tem, neste ano, uma nova cepa de Influenza A/H1N1. Em sua página no Facebook, Gabbardo explicou o processo de fabricação das doses e afirmou que desde 2010 não havia mudanças na cepa do vírus Influenza A/H1N1.



