Vacinas contra gripe já estão disponíveis nas clínicas particulares de Porto Alegre

Imunização

Custando entre R$ 80 a R$ 120, as doses de vacina contra a gripe já estão disponíveis na rede privada de Porto Alegre. As opções mais baratas são da trivalente. Já as mais caras, chamadas de tetravalente, atuam também em duas cepas do vírus Influenza B, além do A. As informações são do blog Fralda Cheia.

Os lotes da vacina chegaram quarta-feira nas clínicas particulares. E, conforme levantamento da Rádio Gaúcha, a procura pela imunização está intensa.



Já na rede pública, o secretário estadual de Saúde, João Gabbardo dos Reis, vai detalhar nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul.