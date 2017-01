John Legend e Ariana Grande vão gravar música-tema do filme "A Bela e a Fera" 

Duo

Os cantores John Legend e Ariana Grande vão gravar a nova versão da música-tema de A Bela e a Fera, filme da Disney que será protagonizado por Emma Watson e Dan Stevens. As informações são do jornal O Globo.

Ariana Grande Foto: Divulgação / Universal Music





John Legend Foto: Kevork Djansezian / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Beauty and the Beast, canção composta por Howard Ashman e Alan Menken para a trilha sonora da animação de sucesso lançada em 1991, ficou marcada na voz da dupla Celine Dion e Peabo Bryson. Originalmente interpretada por Angela Lansbury, a faixa foi premiada no Oscar e no Grammy.



O novo filme está previsto para estrear no dia 16 de março no Brasil.

Ouça a versão de Celine Dion e Peabo Bryson:



Veja o trailer do filme:

