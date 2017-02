Como se deu o erro no anúncio do Oscar de melhor filme 

Gafe

Momento de confusão marcou a entrega do prêmio de melhor filme no Oscar

Momento de confusão marcou a entrega do prêmio de melhor filme no Oscar Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A premiação do Oscar de 2017 ficou marcada por uma gafe. Ao anunciarem o melhor filme do ano, os atores Faye Dunaway e Warren Beatty estavam com o envelope errado. Acabaram indicando La La Land como vencedor quando, na verdade, Moonlight seria o agraciado.



A correção foi realizada durante o discurso de agradecimento, causando confusão. Mais tarde, a PricewaterhouseCoopers (PwC), empresa responsável pela auditoria da contagem de votos do Oscar desde 1935, assumiu a responsabilidade pela gafe.



Em nota emitida logo após cerimônia, a PwC divulgou: "Pedimos as mais sinceras desculpas a Moonlight, La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway e aos espectadores da cerimônia do Oscar pelo erro durante o anúncio do melhor filme. Os apresentadores receberam, por engano, o envelope da categoria errada. Quando se descobriu o erro, foi imediatamente corrigido. Estamos investigando como isso pôde acontecer e lamentamos profundamente o sucedido. Agradecemos a forma como os indicados, a Academia, a ABC e Jimmy Kimmel lidaram com a situação".



Em um close do envelope aberto por Warren Beatty, é possível ler "Best Actress in a Leading Role", ou seja, "melhor atriz", e não "melhor filme". Ou seja, ele carregava mesmo o envelope errado, como indicou a PwC. No entanto, Emma Stone, que recebeu a estatueta de melhor atriz por La La Land momentos antes, ficou com o cartão no qual estava impresso seu nome. Então, como o papel voltou para o palco nas mãos Warren?



A gafe pode ter sido provocada por Martha Ruiz ou Brian Cullinan, os dois únicos colaboradores da PwC que sabem os vencedores do Oscar antes de anunciados. Cada um carrega uma maleta com os envelopes dos contemplados nas 24 categorias. A cada cerimônia, Martha e Brian se posicionam em cantos opostos do palco, sendo os responsáveis pela entrega dos bilhetes corretos para os apresentadores.



Desse modo, mesmo depois da entrega do prêmio de melhor atriz, restava com Martha ou Brian mais um cartão da categoria, que foi entregue por engano a Warren Beaty no momento do anúncio de melhor filme.



Depois que o erro foi divulgado, os apresentadores abriram o envelope correto e mostraram no palco o nome do verdadeiro vencedor, demonstrando que não foi um erro de impressão.