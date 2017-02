Confusão na Academia

Faye Dunaway e Warren Beatty no momento do anúncio de melhor filme Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A edição de 2017 do Oscar ficou marcada por um erro. No momento mais aguardado da noite, o anúncio de melhor filme do ano, os atores Warren Beatty e Faye Dunaway leram o nome do longa errado. O anunciado foi La La Land, mas o verdadeiro ganhador da estatueta foi Moonlight.



A correção foi realizada no discurso de agradecimento. Segundo a empresa de auditoria do Oscar, Warren Beatty e Faye Dunaway receberam o envelope equivocado.



Assista ao momento: