Gafe no Oscar: troca de envelopes já ocorreu na premiação de 1964

Sammy Davis Jr. no Oscar de 1964

Sammy Davis Jr. no Oscar de 1964 Foto: YouTube / Reprodução

Não foi a primeira vez: a troca de envelopes de Moonlight por La La Land no anúncio do vencedor do Oscar de Melhor Filme não foi um deslize inédito na história da cerimônia.

Na premiação de 1964, o lendário artista Sammy Davis Jr. foi incumbido de anunciar a entrega da estatura de Melhor Trilha Sonora Adaptada. Entre os concorrentes estavam Irma La Douce, Bye Bye Birdie, Amor Daquele Jeito, Sempre aos Domingos e A Espada Era a Lei. No entanto, Davis anunciou Tom Jones, de John Addison, como o vencedor.

Ninguém entendeu nada: poucos aplaudiram o anúncio, pois As Aventuras de Tom Jones (1963) não estava concorrendo nessa categoria.

O erro foi imediatamente corrigido, sem tempo para discurso ou agradecimento em vão no palco – ao contrário do que aconteceu no último domingo.



– Oh, eles me deram o envelope errado. Não vou cometer um erro dessa vez –corrigiu Davis, antes de anunciar o prêmio a Irma La Douce.

A troca de envelopes que desencadeou a confusão ocorreu porque Aventuras de Tom Jones concorria a Melhor Trilha Sonora Original.

