Auditores responsáveis por erro no Oscar estão fora das próximas cerimônias 

Gafe histórica

Os auditores Brian Cullinan e Martha Ruiz, da PricewaterhouseCoopers, estarão fora do tapete vermelho no próximo ano

Os auditores Brian Cullinan e Martha Ruiz, da PricewaterhouseCoopers, estarão fora do tapete vermelho no próximo ano Foto: Robyn BECK / AFP

Os dois auditores envolvidos na embaraçosa confusão ao fim do Oscar não voltarão a trabalhar na cerimônia – disse à AFP um porta-voz da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, nesta quarta-feira.



Brian Cullinan e Martha Ruiz foram os dois representantes da PricewaterhouseCoopers – empresa responsável por contabilizar e guardar os votos e resultados do Oscar – que entregaram os envelopes com os vencedores aos apresentadores do prêmio.

Depois que Ruiz entregou a Leonardo DiCaprio o envelope com a vitória de Emma Stone, como melhor atriz, Brian Cullinan, que estava do lado esquerdo, deveria ter jogado fora a cópia. Por erro, porém, entregou-a a Warren Beatty e a Faye Dunaway no lugar do envelope de melhor filme.



Em vez de anunciarem Moonlight - Sob a luz do luar como vencedor, premiaram La La Land - cantando estações. Este foi o erro mais vergonhoso da história do prêmio mais importante do mundo do cinema.

A imprensa especializada insistiu em como Cullinan se manteve conectado nas redes sociais durante a cerimônia, chegando a, minutos antes de entregar o envelope errado a Beatty, postar uma foto de Emma Stone após receber o prêmio.



A PricewaterhouseCoopers, que assumiu a culpa depois do fim da cerimônia e disse que Cullinan estava muito abalado com seu erro, não respondeu às ligações da AFP para comentar a decisão da Academia.



A presidente da Academia, Cheryl Boone Isaacs, disse à revista The New Yorker que ficou horrorizada com o final desastroso de um dos eventos mais vistos pela televisão nos Estados Unidos.



"Apenas pensei 'O quê?! O quê?!'. Voltei e vi um membro da Pricewaterhouse chegando no palco e disse 'Ah não, o que está acontecendo? O quê? O quê? O quê? Como é possível?'", relembrou. "E depois só pensava 'Meu Deus, como isso aconteceu? Como...isso...aconteceu?'", completou.