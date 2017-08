Atriz Anne Hathway viverá a boneca Barbie no cinema 

Longa

A Columbia Pictures anunciou na última sexta-feira (11) que a atriz norte-americana Anne Hathaway vai estrelar o longa sobre a boneca Barbie. Hathaway, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2012 pelo filme Os Miseráveis, substitui a humorista Amy Schumer, que abandonou o projeto em março deste ano, alegando incompatibilidade na agenda.



O longa, dirigido por Alethe Jones, tinha previsão de lançamento para junho de 2018. Com a troca de protagonistas, a nova data de estreia do filme ficou para 8 de agosto de 2018.



O filme é o primeiro live-action (não animado) da famosa boneca.



