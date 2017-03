Anitta rebate comentário machista em vídeo com Nego do Borel e é elogiada

No Instagram

Anitta não deixou barato um comentário machista publicado em um vídeo postado por Nego do Borel. No Instagram, as imagens mostram os dois dançando ao som do novo hit que lançaram com Wesley Safadão, Você Partiu meu Coração.

"Essa ele já passou a vara algumas vezes... Será?? Kkkk", insinuou um internauta. Anitta não engoliu a falta de respeito e deu uma lição no rapaz. "Ninguém passa a vara em ninguém, querido. Nem todo homem tem essa mentalidade medíocre de que uma mulher que dança e usa a roupa que quer tem que ser desrespeitada ou ser 'comida' como você deve dizer", começou o texto.

O comentário recebeu quase três mil curtidas até a tarde deste domingo, 19, e a cantora foi bastante elogiada por outros internautas.