20 livros para compreender a Revolução Russa que estarão nas livrarias em 2017

Dias que abalaram o mundo

Movimento popular que culminou no surgimento do primeiro Estado socialista, a Revolução Russa mudou os rumos da história e teve consequências ao redor de todo o mundo. Neste ano que se inicia, o episódio completa cem anos, mas o tempo ainda não foi capaz de resolver todos os seus mistérios.

Personalidades como Lenin, Trotski e Stalin seguem gerando discussões a respeito de seus passos e de suas motivações. Além disso, ainda levantam debates os sentimentos e as ideias que inspiraram líderes, intelectuais e a população em geral a se rebelar contra um estado autocrático para tomar o poder.

É claro que a literatura, seja ensaística, jornalística ou ficcional, ocupou-se de refletir sobre todos esses temas. Aproveitando o centenário do evento histórico, editoras brasileiras preparam trabalhos que deverão chegar às livrarias nos próximos meses. Confira aqui alguns títulos inéditos e as reedições que chegaram há pouco ao mercado ou vão alcançar as estantes até o final do ano.



NOVIDADES

O fim do homem soviético

De Svetlana Aleksiévitch

Nas livrarias desde dezembro, o livro da Nobel de Literatura de 2015 investiga a Revolução Russa a partir de seu desmantelamento. Lançado originalmente em 2013, O fim do homem soviético é composto por 20 relatos ouvidos pela escritora bielorrussa ao longo de duas décadas. Metade deles enfoca a queda de Mikhail Gorbachev, em 1991, e outros 10 se passam na era Putin. No entanto, os fatos históricos não ocupam o centro das narrativas. O que Svetlana se propôs a fazer foi descobrir como o projeto socialista de ¿refazer¿ o humano a partir de novos ideais se entranhou no cotidiano e no modo de ser dos cidadãos soviéticos – a ponto de muitos deles tirarem a própria vida com o fim do socialismo, por não conseguir sobreviver diante das novas alternativas. Relatos, Companhia das Letras, 596 páginas, R$ 64,90



Os Románov

De Simon Sebag Montefiore

Também nas livrarias desde dezembro, Os Románov repassa a história da dinastia que foi extinta em 1918, quando os bolcheviques fuzilaram o czar Nicolau II, sua mulher e os cinco filhos. Ao analisar as ligações de sangue e de poder da família Románov desde o século 17, o escritor e jornalista inglês Simon Sebag Montefiore demonstra como a autocracia se consolidou na Rússia e como os revolucionários procuraram desbaratá-la. O autor conta ainda com dois livros sobre o grande líder soviético do século 20, Stálin e O jovem Stálin, já lançados no Brasil, que também serão reimpressos ao longo do ano. Biografia, Companhia das Letras, 944 páginas, R$ 89,90



A verdade sobre a tragédia dos Romanov

De Marc Ferro

A Record prepara a edição deste polêmico livro do historiador francês Marc Ferro. A partir de contradições entres depoimentos de juízes e testemunhas, bem como de testes de DNA, o autor dá vulto à hipótese de que a mulher do czar Nicolau II e suas filhas não foram mortas pelos bolcheviques. A vida das mulheres teria sido poupada por um acordo secreto entre os revolucionários e o governo alemão. Lançamento no segundo semestre



A dança de Natasha

De Orlando Figes

No segundo semestre, a Record lança no Brasil este ensaio sobre a vida cultural russa no início do século 19. O professor britânico Orlando Figes, que também teve seu Sussurros: A vida privada na Rússia de Stalin editado pela Record, examina como a Rússia que culminou na Revolução foi retratada por personalidades como Dostoiévski, Stravinski e Chagall, além de músicos populares e ícones religiosos. Lançamento no segundo semestre



O túmulo de Lênin

De David Remnick

A Companhia das Letras prepara para o próximo mês o lançamento de um dos mais conhecidos livros do jornalista americano David Remnick, autor de biografias de Muhammad Ali, Barack Obama e da coletânea Dentro da floresta, publicada no Brasil em 2006, com perfis escritos para a revista New Yorker, na qual o autor é também editor. Ganhador do Prêmio Pulitzer em 1994, O túmulo de Lênin foi escrito a partir da experiência de Remnick como correspondente do Washington Post em Moscou de 1988 a 1991. Lançamento em fevereiro



Trotski: uma biografia

De Robert Service

A Record também pretende lançar no primeiro semestre uma biografia de Leon Trótski escrita por Robert Service, autor de Camaradas: Uma história do comunismo mundial e de livros sobre Lenin e Stalin. Professor de história russa na Universidade de Oxford, Service repassa a vida do revolucionário bolchevique desde seus primeiros contatos com o marxismo até seu assassinato no México. O livro teve boa recepção da crítica acadêmica e da imprensa em 2009, quando foi lançado no Reino Unido. Lançamento no primeiro semestre



Reconstruindo Lenin: uma biografia intelectual

De Tamás Krausz

A enigmática personalidade de Lenin é explorada pelo historiador húngaro Tamás Krausz, que já publicou trabalhos sobre György Lukács e István Mészáros. Nesta biografia, elogiada em resenhas internacionais pelo seu tom sóbrio, o autor demonstra como a vida do líder russo foi construída com senso de oportunidade e, ao mesmo tempo, coerência com seu referencial teórico. Lançamento sem data divulgada



Manifestos, panfletos e palavras de ordem: O clima de opinião em torno do movimento bolchevique

Organização de Daniel Arão Reis

A Companhia das Letras volta a abordar a Revolução Russa no segundo semestre, com este trabalho dividido em dois volumes, organizados pelo historiador Daniel Arão Reis, professor da Universidade Federal Fluminense. O primeiro é uma coletânea de artigos e manifestos escritos à época da revolução, traduzidos diretamente do russo. Já o segundo livro conta com um relato de Arão Reis a respeito das principais discussões que animaram aquele momento histórico. Lançamento previsto para o segundo semestre



Viva!

De Patrick Deville

Na próxima semana, será lançado este "romance sem ficção", que acompanha os últimos três anos de vida de Leon Trotski (1879 – 1940) exilado no México. Mais do que descrever os passos do revolucionário russo, o francês Patrick Deville perfila vultos que foram atraídos e radicalizados por Trotski, como Frida Kahlo, André Breton e Malcolm Lowry. Com a proximidade da II Guerra, os últimos dias do rival de Stalin são marcados por mortes e atentados, em uma rede de traições que Deville, autor de mais de uma dezena de livros-reportagens no currrículo, busca desvendar. Biografia, Editora 34, 208 páginas, R$ 52



Narrativas da revolução

Organização deBruno Gomide

Trata-se de uma coleção de seis livros a serem lançados pela Editora 34 ao longo do ano. Autores e títulos de Narrativas de revolução ainda não foram divulgados, mas o organizador do projeto, Bruno Gomide, adianta que são textos publicados logo após a Revolução Russa. Segundo o pesquisador, todos os livros são de ficção, embora ¿em um dos casos com um pouco de memorialística¿. Lançamento sem data divulgada



Texto curtos sobre a Revolução Russa

Organização de Bruno Gomide

Bruno Gomide também está organizando uma edição de textos curtos sobre a Revolução Russa, todos escritos no calor dos acontecimentos. O volume ainda não tem título nem data para lançamento, mas deve contar com artigos de autores como Isaac Bábel e Vassili Rozánov. Lançamento sem data divulgada



A Maldição de Stalin

De Robert Gellately

Autor de Apoiando Hitler e Lenin, Stalin e Hitler, o historiador Robert Gellatly é especialista em II Guerra, com diferentes títulos publicados sobre o tema. Em A maldição de Stalin, que chegará ao Brasil pela editora Record, o autor canadense usa documentos revelados recentemente para demonstrar os motivos pelos quais Stalin, mesmo comprometido com o expansionismo soviético, colaborou com Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill para a expansão do capitalismo. Segundo o autor, o líder soviético aguardava o tempo ideal para instalar regimes comunistas na Europa e em outros continentes. Lançamento no primeiro semestre



REEDIÇÕES

Manifesto do partido comunista

De Karl Marx e Friedrich Engels

Considerado a "certidão de nascimento do comunismo", o texto de Marx e Engels acaba de ganhar uma edição da Companhia das Letras. O volume conta com tradução direta do alemão por Sergio Tellaroli e posfácio do filósofo Marshall Berman, além de prefácios de Marx e Engels para edições em vários países. Ensaio, Companhia das Letras, 112 páginas, R$ 19,90



Rumo à estação Finlândia

De Edmund Wilson

Best-seller lançado no Brasil em 1986, Rumo à estação Finlândia ganhou recentemente uma edição de bolso. Neste estudo, publicado em 1940, o escritor e historiador americano Edmund Wilson apresenta a história do pensamento revolucionário e do socialismo a partir de uma prosa atraente, que explora a vida, as ideias e as contradições dos principais envolvidos nesse processo. Ensaio, Companhia das Letras, 576 páginas, R$ 37,90



Dez dias que abalaram o mundo

De John Reed

Americano, natural do Oregan, John Reed foi deslocado para a Europa em 1914, para cobrir a II Guerrra pela Metropolitan Magazine. Ao chegar em Moscou, foi seduzido pela movimentação bolchevique e viu de perto a Revolução Russa se desenrolar. A experiência é narrada em Dez dias que abalaram o mundo, que acabou se tornando o livro mais conhecido sobre o evento. A Companhia das Letras conta com o livro em catálogo, e a L&PM Editores fará uma reedição no primeiro semestre. Reportagem, Companhia das Letras, 528 páginas, R$ 32,90



História concisa da Revolução Russa

De Richard Pipes

O selo Bestbolso, da Record, irá reeditar neste mês o conhecido estudo de Richard Pipes, historiador americano de origem polonesa. Relatando os principais fatos que antecederam a Revolução Russa, bem como seus desdobramentos, é uma boa introdução para quem pretende conhecer o episódio e sua importância histórica. Ensaio, Record, 434 páginas, R$ 27,90



Revolução Russa

De S. A. Smith

A L&PM também pretende reeditar nos próximos meses este estudo de S. A. Smith, historiador na Universidade de Essex, que serve como uma breve introdução ao tema. Em linguagem acessível, o autor trata das circunstâncias históricas que deram origem ao movimento bolchevique e as consequências da Revolução Russa em todo o mundo. Ensaio, L&PM Editores, 208 páginas, R$ 19,90



O ano vermelho: a revolução russa e seus reflexos no Brasil

De Moniz Bandeira, Clóvis Melo e A. T. Andrade

Uma edição revista e ampliada do estudo dos três autores está sendo elaborada pelo selo Civilização Brasileira. Livro incontornável para quem pretende estudar os reflexos da Revolução Russa no Brasil, levanta com riqueza documental episódios como a fundação do Partido Comunista do Brasil em 1922, além de agrupar importantes textos de intelectuais brasileiros sobre o tema. Lançamento no segundo semestre



Anna Kariênina

De Liev Tolstói

Com o fim da editora Cosac Naify, as traduções de Tolstói por Rubens Figueiredo vão chegar às livrarias a partir de 2017 pela Companhia das Letras. Deste acervo, uma das prioridades é Anna Kariênina, que será publicado em junho. Lançado em 1877, o romance agrupa pela ficção as principais discussões da Rússia de seu século, sendo considerado uma importante chave para compreender o contexto social e intelectual que deu origem à Revolução Russa. Lançamento em junho



Doutor Jivago

De Boris Pasternak

Até o final do ano, a Companhia das Letras deve lançar sua edição de Doutor Jivago, do Nobel de Literatura Boris Pasternak. Lançado em 1957, o romance ficou conhecido internacionalmente com sua adaptação para o cinema, em 1965. O livro, que trata da história de amor de um homem dividido entre duas mulheres, está disponível em uma edição brasileira econômica, pelo selo BestBolso. Lançamento no segundo semestre