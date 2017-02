Norte-americano Gene "Birdlegg" Pittman é a atração desta quinta-feira no Átrio do Santander Cultural

Noite de Blues

Já é de praxe: periodicamente, o blues embala a programação musical do Santander Cultural, que costuma trazer a Porto Alegre destaques nacionais e estrangeiros do gênero – como Terry Harmonica Bean, Super Chickan e Lil¿ Ray Neal. Nesta quinta-feira, é a vez do gaitista norte-americano Gene "Birdlegg" Pittman se apresentar no Átrio da instituição, a partir das 19h. Os ingressos estão esgotados.



Nascido em Harrisburg, na Pensilvânia, em 1947, Birdlegg começou a carreira tardiamente: aos 26 anos, sem nunca ter tido uma aula de música, entrou em uma loja e comprou sua primeira harmônica. Mudou-se para Oakland, na Califórnia, em 1975, onde passou a tocar nos clubes de blues ao lado de nomes como Sonny Rhodes, Massala Talbert, Haskell "Cool Papa" Sadler e Mississippi Johnny Waters. Em 1980, formou o grupo The Tight Fit Blues Band.

Depois de se apresentar com várias estrelas do blues ao longo dos anos, Birdlegg lançou com a sua banda o primeiro disco em 2007, chamado Meet Me on the Corner.

Em 2010, mudou-se para Austin, Texas, onde também tocou com diversos nomes da cena blues. Além dos shows e das gravações, passou a ensinar e se apresentar em escolas e a realizar seminários de blues.

Turnê europeia rendeu dois álbuns

Suas viagens à Europa renderam dois discos em 2016: The Blues Tornado Live, gravação ao vivo realizada na Espanha, e Extra Mayo, álbum de estúdio produzido na Suécia.

No repertório de grande parte de seus shows, estão composições próprias, entre elas Barely Hanging On e Don't Set Down at the Table, e versões para clássicos como You Upset My Mind, de Jimmy Reed, e Fanny May, de Glasco Waynon.

Março no Santander Cultural

Na programação de março do Santander Cultural, já está confirmada a apresentação de Nei Lisboa no Átrio, no dia 25. No show, o músico irá repassar sua carreira, cantando seus grandes sucessos. Também no próximo mês, a Oficina de Choro retoma suas atividades. As inscrições para a atividade já estão encerradas.