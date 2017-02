Show de Bryan Adams em Porto Alegre é cancelado

Não vem mais

A apresentação de Bryan Adams em Porto Alegre foi cancelada. O show, que estava marcado para o dia 25 de abril, no Auditório Araújo Vianna, não acontecerá mais – a justificativa da T4F, produtora responsável, é de que houve "problemas de logística".

Para quem já havia adquirido os ingressos, será necessário entrar em contato com os canais de venda para solicitação de reembolso. Quem comprou o ingresso em algum dos pontos de venda oficiais deverá solicitar o estorno dos valores até o dia 25 de abril no mesmo local da compra. É necessário levar um documento de identidade do comprador e os ingressos adquiridos.



Já as compras feitas pelo site ou call center da Ingresso Rápido serão automaticamente canceladas e o estorno do valor de ingressos e taxa de conveniência será solicitado. Compras feitas com cartão de débito podem levar até 20 dias úteis para efetuar o reembolso, enquanto, no caso de cartões de crédito, o estorno acontece na fatura seguinte. Valores gastos em dinheiro serão devolvidos também em dinheiro.

Para mais esclarecimentos, foram disponibilizados e-mail e telefone: sac@ingressorapido.com.br e (11) 4003-2051.

As apresentações no Rio de Janeiro, no dia 27, em São Paulo, nos dias 28, 29 e 30 de abril, em Belo Horizonte, em 1º de maio, e em Fortaleza, no dia 3, estão confirmadas.