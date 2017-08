Pabllo Vittar assina contrato com a Sony e deve lançar primeiro álbum em 2018, diz colunista

Com tudo

Este tem sido mesmo o ano de Pabllo Vittar. Badalada com o sucesso de Sua Cara, música em que canta ao lado de Anitta, lançada por Major Lazer, a cantora drag brasileira assinou nesta quarta-feira (9) um contrato com a gravadora Sony. A informação é do colunista Gabriel Perline, do Estadão.

De acordo com a publicação, o acordo entre artista e empresa prevê dois álbuns e o primeiro deve ser lançado em 2018. Pabllo já tem um disco, Vai Passar Mal, lançado no início do ano de maneira independente.

Leia também

Sandy e Pabllo Vittar cantarão juntas no "Criança Esperança"

VÍDEO: com Nego do Borel e Giovanna Ewbank, Simone e Simaria lançam clipe de "Regime Fechado"

Na manhã desta quarta, a cantora participou do Encontro, na Globo, e falou sobre a sua opção por utilizar seu nome artístico no masculino.



–Nunca senti a necessidade de optar por um nome feminino porque, quando decidi fazer drag, queria passar verdade através da minha arte, música, do que acho que sou. Pabllo me representa de uma forma que você não tem noção – explicou. – Acho que se eu tivesse um nome feminino, não ia passar tanta verdade. Não gosto de me trancar em uma caixa. Gosto de ser afeminada, de ser isso aqui, de sair na rua às vezes de boné. Gosto de ser o que quiser ser – concluiu.