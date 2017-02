Filmes do Oscar, nova série da HBO e outras atrações para curtir o fíndi

Roteiro

Na busca da estatueta

Concorrendo a seis Oscar – entre eles o de melhor filme –, estreou na última quinta-feira o drama Lion – Uma Jornada Para Casa. Com direção de Garth Davis, a trama gira em torno de um rapaz adotado por uma família australiana, interpretado por Dev Patel, de Quem Quer Ser Um Milionário? (2008), que decide voltar para sua cidade natal e reencontrar seus familiares biológicos. Em cartaz no Cinemark Barra, Espaço Itaú, GNC Iguatemi, GNC Moinhos e Guion Center.

Flamengo no parque

O Tablado Andaluz promove atividades gratuitas na Redenção e na sede da escola de flamenco (Av. Venâncio Aires, 556), no sábado, para marcar o início do ano letivo. Veja as atividades abertas ao público:

17h – Cajoneros no Parque: aula de palmas, ritmos e cajón nos Arcos da Redenção, com os percussionistas Pedro Fernández e Gustavo Rosa

18h – Flash Mob com bailaoras e bailaores de flamenco, nos Arcos da Redenção.

19h – Aulão de flamenco apresenta noções básicas da dança no Tablado Andaluz.-20h – Show da banda Flamencura no Tablado Andaluz.



Racismo em debate

Um dos favoritos ao Oscar de melhor documentário recém entrou em cartaz nos cinemas. Eu Não Sou Seu Negro, de Raoul Peck, é baseado no livro inacabado Remember This House em que o escritor James Baldwin lembra as trajetórias de líderes negros como Martin Luther King Jr, Malcolm X e Medgar Evers. A narração é de Samuel L. Jackson.



Porto Verão Alegre em clima de despedida

Em seu último final de semana, o 18º Porto Verão Alegre tem como destaques as peças Projeto Secreto: Gaiola das Loucas e Não Conte a Ninguém. Cinco drag queens discutem novos conceitos de família numa releitura de A Gaiola das Loucas, sábado, às 20h, no Teatro do Sesc (Av. Alberto Bins, 665). As paixões e dilemas sexuais de três adolescentes são o tema de Não conte a ninguém – sábado e domingo, às 21h, no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835). 20% de desconto para sócio e acompanhante em todos os espetáculos do festival.



Fina estampa

A Casa Rima apresenta suas novas instalações ao público com o evento Festa no Floresta, que também marca a abertura da exposição Tecituras, de Marlene Reinaldo. As obras, feitas com a técnica fotográfica de caleidoscópio, integram uma coleção de estampas da Casa Rima e ficam expostas no local até 26 de março. O espaço na Travessa Azevedo, 98, estará de portas abertas das 11h às 20h, oferecendo comida, bebida e música.



Exposição "Tecituras", de Marlene Reinaldo, em visitação até 26 de março Foto: Casa Rima / Divulgação

Intrigas entre amigas

Estreia domingo, às 23h, na HBO, a série Big Little Lies, com Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley. As atrizes interpretam amigas que parecem ter tudo para serem felizes até que suas vidas começam a desmoronar. Baseada no best-seller homônimo de Liane Moriarty, a comédia dramática tem sete episódios. A direção é do canadense Jean-Marc Vallée, de Clube de Compras Dallas (2013).



Arte e vivência afrobrasileiras

O grupo Pretagô está de volta ao Boteco do Paulista (Rua Riachuelo, 230) neste sábado, às 21h, para apresentar a montagem AfroMe. Melhor espetáculo eleito pelo júri popular no Prêmio Braskem de Teatro 2016, a peça desenvolve, a partir das relações culturais entre o Brasil e a África, reflexões sobre imigração, vivência negra e arte como discurso. Contribuição espontânea.



Música na rua em Novo Hamburgo

Neste sábado, em Novo Hamburgo, a Marquise 51 realiza o evento Música ao Pôr do Sol. Das 13h às 20h, na Praça da Biblioteca (Osvaldo Aranha, 934), food trucks, cerveja artesanal, esportes e shows ocupam o local. Apresentam-se durante a tarde, Julio Reny e as bandas Madame Bogardan e Identidade, entre outros. A entrada é franca.