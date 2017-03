"Hugo Chávez, o Comandante": série que conta a vida do ex-presidente venezuelano estreia na TNT

Televisão

A vida presidencial desperta muito interesse. E, quando se trata de uma figura polêmica, a história tem ainda mais apelo. A aposta do canal TNT é uma série ficcional baseada no dia a dia do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, falecido em 2013, que governou o país por 14 anos. Batizada de Hugo Chávez, o Comandante, a atração terá seu primeiro capítulo apresentado à meia-noite de segunda para terça – as exibições serão diárias, sempre no mesmo horário. Ao todo, são 60 episódios, de 45 minutos cada.

O ponto de partida é a infância longe dos pais, passando pelo sonho de ser um jogador de beisebol na adolescência. A fase militar, a chegada à presidência e como Chávez usou seu poder para desafiar os países do chamado Primeiro Mundo ganham destaque em seguida. A série mostra ainda bastidores da carreira do líder venezuelano, sua relação com os companheiros de luta e os opositores, os espiões que o perseguiram e as mulheres que marcaram sua vida.

O ator colombiano Andrés Parra foi o escolhido para viver o personagem. Não por acaso, a série – criada por Moisés Naím e dirigida por Henry Rivero e Felipe Cano – foi filmada na Colômbia. ¿É o projeto mais importante da minha carreira. A experiência mais extrema e enriquecedora da minha vida. Não houve um dia em que não tivesse aprendido algo novo com meus companheiros, colegas e amigos. (...) E viva a Venezuela!¿, escreveu Andrés no Instagram.

Entre os amigos fictícios de Chávez na série, estão Angel Saavedra e Carlos Uzcátegui. Os três se conhecem ainda na juventude, no exército. O primeiro deles, vivido por Vicente Peña, torna-se um de seus companheiros mais chegados e acompanha Chávez até sua morte. O outro é interpretado por Julían Román e tem uma relação de amor e ódio com o amigo. Isso porque, com o tempo, a amizade transforma-se em rivalidade. No elenco, estão ainda Natalia Reyes, Paulina Dávila e Stephanie Cayo.

Hugo Chávez, o Comandante

Exibições diárias, à meia-noite.

TNT