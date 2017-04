"The Voice Kids": os bastidores da vitória de Thomas Machado

Por trás das câmeras

No camarim que lembra uma sala de aula do ensino fundamental, cheia de cartazes com desenhos e rabiscos de criança, Thomas Machado, 9 anos, pega uma câmera feita de papelão e começa a "filmar". É uma brincadeira que ele e outros participantes do The Voice Kids, da Rede Globo, criaram para descontrair e passar o tempo entre um ensaio e outro . A última "gravação" foi no palco que o consagraria como o vencedor do reality.

— Estou tranquilo — diz ele, antes de ser retirado dali por dois produtores.

Plateia lotada nos estúdios da Globo. Thomas interpreta Asa Branca, e o "fofurômetro" explode. Os outros dois finalistas se apresentam, e começa a votação. Na hora do intervalo, ao microfone, um produtor anuncia que o "Ibope na terra da Ivete" atingira os 33 pontos. Mal sabia ele que em Porto Alegre, no Estado do Thomas, a audiência da RBS TV registrava ainda mais televisores ligados, apesar do dia estar ensolarado, convidativo para um passeio no parque. Audiência de novela.

E a votação para escolher o grande vencedor contabilizava votos e mais votos, muitos obtidos por uma intensa campanha protagonizada por artistas e personalidades ligadas ao gauchismo. Até ser anunciado o resultado: o guri que tomou gosto pela música regionalista seis anos atrás, assistindo a um DVD do grupo Os Monarcas "até furar", como ele próprio recorda, é declarado vencedor com mais de 50% dos votos.

— Ele me conquistou, já estava escrito. Tô muito feliz — disse a técnica Ivete Sangalo à RBS TV.

Tem muito de Rio Grande em Thomas Machado. Não apenas na bandeira de nosso Estado, que ele fez questão de vestir como um manto sagrado. Ele representa uma cultura rica, pujante, simbolizada através da música regional. Mescla a simplicidade e inocência de uma criança — ele diz que ganhou a primeira gaita, aos 4 anos, do Papai Noel, com o profissionalismo de um artista pronto para conquistar o país. Abram cancha para este guri!