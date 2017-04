Thomas Machado canta, encanta e ensina dança gaúcha no palco do "Encontro com Fátima Bernardes"

Fofurômetro ativado

O gauchinho Thomas Machado está vivendo momentos de estrelato desde que ganhou o The Voice Kids. Com uma agenda de fazer inveja a cantores consagrados, o menino de nove anos cumpriu nesta manhã mais um compromisso profissional digno de gente grande. O pequeno astro foi um dos convidados especiais do programa Encontro com Fátima Bernardes.



Logo depois de Fátima anunciar as atrações do programa, Thomas foi chamado para dar início à atração, com toda a sua fofura e talento que o público do The Voice Kids já conhece. Entre uma entrevista e outra com o elenco da nova novela das 21h, A Força do Querer, o guri de Estância Velha soltou a voz e impressionou plateia e convidados.



Na hora da entrevista com Fátima Bernardes, Thomas falou pouco, talvez por um misto de timidez e cansaço. Afinal, em menos de 24 horas, o menino virou celebridade, é disputado por veículos de imprensa, programas de tevê e conquistou uma legião de fãs. Para alguém que tem apenas nove anos, é muita coisa, né?



Ao vivo no palco do Encontro, o gauchinho cantou "Planeta Água", música de sua apresentação individual na finalíssima do The Voice Kids, mas desta vez com direito a um coro reforçado por Isis Valverde, Marco Pigossi e Fiuk.



Além de cantar, Thomas mostrou que também é um aspirante a dançarino. Ele até ensinou Fátima Bernardes alguns passos da dança gaúcha. E assim, o palco do Encontro firou um verdadeiro CTG por alguns minutos, com um legítimo (e fofíssimo) representante das tradições do Rio Grande do Sul.



Thomas Machado encerrou o programa com "Asa Branca", clássico de Luiz Gonzaga. Sob os olhares de Fátima e seus convidados, o gauchinho embalou o programa matinal com muita graça e talento.