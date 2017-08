Demônios da Garoa em Pelotas e outras atrações para curtir no Interior

Guia do fíndi

DOMINGO (13/08)

Demônios da Garota em Pelotas

Saudosos do grupo que se consagrou com a música Saudosa Maloca poderão reviver clássicos do samba paulista em Pelotas, cidade que recebe Demônios da Garoa, um dos conjuntos mais queridos do Brasil, pela segunda vez. Com 74 anos de carreira, o grupo conta com Ricardo Rosa (voz e pandeiro), Sérgio Rosa (voz e afoxé), Izael Caldeira (voz e timba), Wilder Paraiso (voz e violão) e Roberto Barbosa (Voz e cavaco), o integrante mais antigo da atual formação. Theatro Guarany (Rua Lobo da Costa, 849). No Domingo, às 20h30. Ingressos a R$ 100 com direito a DVD (plateia gold) e R$ 120 (plateia) com desconto de 50% para estudantes, professores, idosos e mediante um quilo de alimento não perecível (com entrega na hora) aqui.

SÁBADO E DOMINGO (12 e 13/08)

Alvorada em Festa

O grupo Só pra Contrariar movimenta Alvorada no sábado, às 21h. Ingressos a R$ 15 (pista), R$ 50 (VIP) e R$ 100 (camarote) aqui. No domingo, às 23h, é a vez da dupla Marcos e Belutti. Ingressos a R$ 20 (pista), R$ 50 (VIP) e R$ 100 (camarote) aqui. Praça Central João Goulart, parada 48.

SÁBADO (12/08)

Especial Clara Nunes

A voz feminina do samba é homenageada em Canoas pela cantora Glau Barros. Sesc (Rua Guilherme Schell, 5.340). Ingressos antecipados no local a R$ 16. Sábado, às 20h.

Korvatunturi

Edição especial de Dia dos Pais do espetáculo infantil em Gramado. Teatro Korvatunturi (Rua São Pedro, 663). Ingressos entre R$ 120 e R$ 180 na bilheteria. Sábado, às 19h30.

Mostra de Música Infantil

Espetáculos de Cláudio Levitan e dos grupos Aquarela e Cuidado que Mancha em Arroio do Meio. No sábado, das 9h às 11h, oficinas de música na Casa do Museu (Rua Visconde do Rio Branco, 604), e das 14h às 17h apresentações na Rua Coberta (Rua General Daltro Filho). GRÁTIS!

Novo Rock Gaúcho

As bandas Bleff, Capa Preta, Monorádio, Albina e 10DRA se apresentam em Canoas. Estúdio Black Bird (Rua Saldanha da Gama, 661). Sábado, às 21h.

Slam em NH

Primeira competição de poesia slam em Novo Hamburgo. Praça Punta Del Este (Avenida Nações Unidas). Sábado, às 16h. GRÁTIS!

Sunset Festival

Food truck em Canoas, com show de luzes no encerramento. Parque Getúlio Vargas (Avenida Farroupilha, esquina com a Rua Dona Rafaela). Sábado, das 13h às 20h. GRÁTIS!

Teatro em casa

Peça El Juego de Antonia na casa dos moradores Inês e Ronaldo, em São Leopoldo. Rua Visconde de Taunay, 145. Contribuição espontânea no fim da apresentação. Sábado, às 19h. GRÁTIS!

DOMINGO (13/08)

Domingo Alegre

A banda Novo Extima e a dupla Edu e William se apresentam na terceira edição do evento em Canoas. Rua Itamar de Matos Maia. Domingo, das 14h às 18h. GRÁTIS!

São Hell

Primeira edição da Feira Autônoma São Hell, em São Leopoldo. Artes gráficas, brechós, guloseimas e discotegem de Camila Kehl. Embaixada do Rock (Rua Presidente Roosevelt, 806). Domingo, das 14h às 23h. GRÁTIS!