Festas medievais, feira do vinil e outros eventos para curtir no fíndi

Guia do Fíndi





Foto: Andriolli Costa / Divulgação

PORTO MEDIEVAL



Este será um fíndi para viajar no tempo na Capital. E também mergulhar na fantasia. No sábado e no domingo, a 2ª Feira Medieval de Porto Alegre leva para o Vila Flores música, dança, arte e culinária da Idade Média. O evento atrai aficionados por jogos, filmes e livros de ficção baseados no passado medieval, mas também famílias e curiosos em geral. A edição de estreia, no ano passado, com um único dia, recebeu mais de 2 mil pessoas, lotando o espaço e motivando a organização a estender a festa por dois dias.

A música tem destaque na programação, com shows no sábado do grupo local Bando Celta (às 19h30min) e dos paulistas da Taberna Folk (às 15h e às 18h30min). Já no domingo, é a vez dos porto-alegrenses do Música Mundana (às 15h e às 16h30min). Com gaitas de fole, flautas e percussões características, as bandas tocam ao vivo faixas que soam como a trilha sonora de um episódio de Vikings ou Game of Thrones.

Com quase 30 expositores, os estandes reúnem peças de artesanato e vestuário, além de bancas com lanches, cervejas e hidromel. Os visitantes também podem acompanhar demonstrações de danças e treinar a pontaria com tiros de arco e flecha.

> A Feira Medieval de Porto Alegre será realizada das 11h às 20h, sábado e domingo, no Vila Flores (Rua Hoffmann, 447), em Porto Alegre. Os ingressos, na bilheteria do evento, custam R$ 40 – meia-entrada de R$ 20 para estudantes, idosos e crianças com até 12 anos. Crianças com até 7 anos têm entrada gratuita, acompanhadas dos responsáveis. Cada ingresso é válido para o dia selecionado.

Outra viagem à idade média

Neste mesmo fim de semana, há mais uma opção de evento na Capital para quem quiser reviver a época medieval. É a segunda edição do Epic Medieval Feast. Das 18h às 23h deste sábado, o Galpão do IBGE (Av. Augusto de Carvalho, 1.225) se transformará em um ambiente típico da Idade Média, com escudos, bandeiras e barracas. Atores devidamente trajados servirão um banquete com carnes, batata e pão (também haverá opções veganas). Para beber, vinho, cerveja artesanal e hidromel. Os ingressos custam R$ 70 (3º lote, somente em dinheiro) e estão à venda na loja Nerdz (Rua Sarmento Leite, 627) e pelo site f5tickets.com.br.

FEIRAS, FESTAS E EVENTOS



SÁBADO E DOMINGO (12 e 13/8)

DELTA FEST III

Evento com chope e shows de Marcelo Ny, Marae e Tonho Crocco. Cervejaria Delta (Rua Dezoito de Novembro, 124). Ingressos a R$ 15 (entrada + 1 chope incluso), à venda na Oak¿s Burritos (Rua Félix da Cunha, 1.215 – somente em dinheiro), pelo aplicativo ONNi e no local, na hora. Sábado, das 16h à 1h.

SLAM DAS MINAS RS #7ª EDIÇÃO

Sarau de poesia feminista sobre temas como machismo, racismo e homofobia. Casa Frasca (Av. Independência, 426). Sábado, das 18h às 22h. GRÁTIS!

FINAIS DE SEMANA NA IBERÊ

Sábado, a partir das 14h: mostras Depois do Fim e NO DRAMA; seminário A Forma das Coisas Por Vir, com Felipe Pimentel; e discotecagem de Deborah Blank. Domingo, a partir das 15h: mostras Depois do Fim e NO DRAMA; sessão comentada do filme O Homem que Caiu na Terra, de Nicolas Roeg, com Fernando Bakos; e discotecagem de Paula Vargas. Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2.000). GRÁTIS!

PELO MUNDO – Evento com música, arte e gastronomia. Estúdio Casa Livre (Rua Santa Cecília, 1.535). Ingressos a R$ 10. Sábado, às 16h.

AO AR LIVRE

SÁBADO E DOMINGO (12 e 13/8)

* Em caso de chuva, não ocorrerão a Open Feira de Design e o Festival S.O.S Anfiteatro Pôr do Sol.

Feira do Vinil

Foto: Adriana Franciosi / Agencia RBS

Será neste sábado, das 13h às 20h, na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), a décima edição da Feira do Vinil de Porto Alegre. O evento contará com expositores de todo Estado, artigos relacionados à cultura do vinil, cerveja artesanal, discotecagem e show da banda Colitas. GRÁTIS!

Festa no Acervo

Com performances e apresentações musicais, o Acervo Independente (Rua General Auto, 219) se despede neste sábado, a partir das 14h. O evento contará também com cervejas artesanais e expositores de artes visuais e moda. GRÁTIS!

Bloco Avisem a Shana Que Sábado Vai Chover

Cortejo do bloco de Carnaval com músicas como marchinhas, samba, axé e funk. Praça Dr. Júlio de Aragão Bozano (Bairro Santana). Sábado, às 15h. GRÁTIS!

Open Feira de Design #17

Evento com expositores de design, gastronomia e cerveja artesanal. Pátio Ivo Rizzo (Av. Felix da Cunha, 1.213). Sábado, das 11h às 18h. GRÁTIS!

Festival S.O.S Anfiteatro Pôr do Sol

Festival com shows de rock e hip hop. Anfiteatro Pôr do Sol (Parque Maurício Sirotsky Sobrinho – Av. Edvaldo Pereira Paiva, s/n°). Domingo, às 10h. GRÁTIS!

