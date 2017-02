Netflix anuncia sua segunda produção brasileira

Made in Brazil

Depois da ficção científica 3%, a Netflix vai investir em uma comédia da produtora Losbragas, da atriz Alice Braga. A confirmação veio de Reed Hastings, co-fundador e CEO do serviço de streaming, que conversou com jornalistas na manhã desta terça-feira, em um hotel de São Paulo. Com o título de Samantha, a trama vai contar a história de uma atriz que fez sucesso nos anos 1980 e se casa com um ex-jogador de futebol que passou 10 anos na cadeia. Juntos, os dois vão tentar retomar a fama perdida. A produção ainda não tem data de lançamento prevista, nem elenco e direção confirmados.

De acordo com Hastings, que vem ao Brasil pela primeira vez desde o lançamento da Netflix no Brasil, em 2011, a nova série vai ¿levar a cultura brasileira para o mundo¿. O CEO da empresa também confirmou que o diretor José Padilha, de Narcos, está trabalhando em uma produção sobre a Operação Lava-Jato.

Ele ainda destacou a importância que produções locais têm para a estratégia da Netflix de atrair novos assinantes e, também, de diminuir a dependência dos produtos feitos por grandes estúdios.

