Com 25 episódios, nova temporada do "MasterChef Brasil" começa nesta terça-feira

Henrique Fogaça (ao centro) segue no time de jurados com Erick Jacquin e Paola Carosella Foto: Carlos Reinis / Band,Divulgação

Não durou nem três meses a lacuna entre uma edição do programa e outra: nesta terça-feira, às 22h30min, estreia a nova temporada do MasterChef Brasil, a quarta com cozinheiros amadores.

Após boatos sobre trocas de jurados, a Band confirmou a manutenção do mesmo time: os chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella, além da apresentação da jornalista Ana Paula Padrão.

De cara, talvez os telespectadores estranhem um pouco a edição com aspirantes a cozinheiros, já que a última temporada teve competição entre chefs profissionais. Porém, o programa volta cheio de novidades, como o cenário diferente, a participação de estrangeiros e até um episódio gravado no Rio Grande do Sul.



Mais de 27,5 mil pessoas se inscreveram na competição. Dessas, 640 participaram de testes presenciais e 75 foram convocadas para a primeira audição com os jurados. Um dos diferenciais desta edição será a participação de concorrentes estrangeiros, vindos de Itália, Tailândia, Paraguai, Colômbia e Venezuela.Os selecionados são de perfis variados: de 22 a 61 anos, de diferentes profissões, como físico, bombeiro, geógrafo, caricaturista, dentista e professor de jiu-jitsu. Dos 40 cozinheiros que passaram pelo crivo dos jurados, apenas 21 vão entrar na cozinha do MasterChef.

Na primeira fase, eliminatória, os 40 participantes serão divididos em duplas ou quartetos para embates específicos: desafios da massa, da sobremesa, da cozinha caipira, da cozinha oriental, por exemplo. Vinte serão selecionados. A última vaga será por meio de uma repescagem entre os quatro melhores cozinheiros eliminados. Os 21 finalistas serão conhecidos no terceiro episódio da temporada, que terá, no total, 25 programas.

A Band não divulgou muitos detalhes desta edição do MasterChef, que tem uma das maiores audiências da emissora. Mas já se sabe que a primeira prova de eliminação terá um desafio intimidador: reproduzir uma receita que leva a assinatura de um dos jurados do programa. Em outra tarefa, os candidatos terão de preparar um prato feito, o famoso PF, com alto nível de excelência. A primeira prova fora dos estúdios da emissora terá como cenário a serra gaúcha, região escolhida pela influência das gastronomias italiana e alemã.

O vencedor da temporada vai levar para casa R$ 200 mil e o troféu de MasterChef Brasil.