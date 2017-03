Presidente do Flamengo diz que clube deve mandar maioria dos jogos na Ilha do Governador

Casa provisória

O presidente Eduardo Bandeira de Mello, do Flamengo, esteve presente na última quinta-feira no evento de lançamento do novo canal do YouTube de Zico e, por lá, aproveitou para comentar o andamento das obras no Estádio Luso-Brasileiro, local que será a casa do Flamengo em 2017.

— Eu acho que no final de abril ele vai estar pronto, e o planejamento é de mandar a maioria dos jogos lá. Mandamos vários em Cariacica, e a Ilha tem uma capacidade maior do que Cariacica. Claro que não é o Maracanã, estamos lutando para que tenha um final feliz mas, se não tiver, a Ilha vai ser a solução — disse.

— Está ficando bonito, vai ser um caldeirão rubro-negro. Acho que a torcida vai ser sentir em casa. Claro que a capacidade não é proporcional ao tamanho da torcida do Flamengo. Mas, em um momento de transição, é a solução perfeita — completou.

Sobre o novo empreendimento de Zico, Bandeira falou e disse que oportunidade é boa também para o YouTube, por tudo que o ídolo flamenguista representa no futebol, e aposta em sucesso do canal:

— Vai ser bom para o Youtube, porque o Zico é o Zico. Ele é garantia de sucesso, de credibilidade e eu acho que vai ser um sucesso, um campeão de audiência.