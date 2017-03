Interior domina a seleção da 11ª rodada do Gauchão

Os melhores

A seleção da última rodada da primeira fase do Gauchão terminou com 10 jogadores e o técnico do Interior. Apenas Nico López, do Inter, representa a dupla Gre-Nal. Parte da explicação também está na escalação de um time reserva do Grêmio na partida contra o São Paulo-RG.

Leia mais:

Seleção da oitava rodada do Gauchão

Seleção da nona rodada do Gauchão

Seleção da 10ª rodada do Gauchão

O Cruzeiro, que venceu o Inter, é quem tem mais escolhidos: são quatro jogadores e o técnico Ben Hur Pereira. Juventude e São Paulo tem dois cada um, Novo Hamburgo e Passo Fundo completam o time. O árbitro da rodada foi Jean Pierre Lima, que apitou São Paulo x Grêmio.

A cada rodada, jornalistas do Grupo RBS e correspondentes do Interior analisam as partidas e atribuem notas a jogadores, técnicos e árbitros. Veja abaixo como ficou o time ideal.



Foto: Divulgação / Divulgação