Dois jogadores do Grêmio e um do Inter integram a seleção da oitava rodada do Gauchão

Os melhores

Dois jogadores do Grêmio e um do Inter estão na seleção da oitava rodada do Gauchão. O lateral-direito Léo Moura e o meia Ramiro são os tricolores, enquanto o goleiro Danilo Fernandes é o colorado.

Leia mais:

Seleção da primeira rodada do Gauchão

Seleção da segunda rodada do Gauchão

Seleção da terceira rodada do Gauchão

Seleção da quarta rodada do Gauchão

Seleção da quinta rodada do Gauchão

Tiago Nunes, técnico do Veranópolis, foi o melhor da rodada. O árbitro escolhido foi Anderson Daronco, que apitou Passo Fundo 0x0 São José.

A cada rodada, jornalistas do Grupo RBS e correspondentes do Interior analisam as partidas e atribuem notas a jogadores, técnicos e árbitros. Veja abaixo como ficou o time ideal.



Foto: Divulgação / Divulgação