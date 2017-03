Laterais de Grêmio e Inter estão na seleção da nona rodada do Gauchão

Os melhores

O lateral-direito Léo Moura, do Grêmio, e o lateral-esquerdo Uendel, do Inter, são os representantes da Dupla na seleção da nona rodada do Gauchão. A equipe, desta vez, teve maioria do São José: o zagueiro Claudinho, o atacante Paulinho e o técnico China Balbino.

Dos adversários da dupla Gre-Nal, entraram o meia Talles Cunha, do Ypiranga (que empatou com o Inter), e Preto, do Novo Hamburgo (que empatou com o Grêmio).

O melhor árbitro da semana foi Vinícius Amaral, que apitou o 1 a 1 de Brasil-Pel e Caxias no Bento Freitas, em Pelotas.

A cada rodada, jornalistas do Grupo RBS e correspondentes do Interior analisam as partidas e atribuem notas a jogadores, técnicos e árbitros. Veja abaixo como ficou o time ideal.



