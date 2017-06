Montillo é relacionado e pode voltar ao time contra o Santos nesta quarta

Série A

Depois de mais de dois meses, Montillo volta a ser relacionado no Botafogo. O argentino viaja com a delegação alvinegra na tarde desta terça-feira para o jogo contra o Santos, na quarta-feira, às 21h, no Pacaembu, pelo Brasileirão. Mas ele deve começar como opção no banco de reservas para o segundo tempo.

Além da novidade pela volta do camisa 7 aos relacionados, o Botafogo deve contar também com um retorno importante no time titular: trata-se de Rodrigo Lindoso, que desfalcou o time no clássico contra o Flamengo por dores na coxa direita. O volante treinou com bola nesta terça e volta a ser opção para Jair.

Em contrapartida, Camilo segue em tratamento no DM alvinegro por conta de dores no ombro e ainda não tem condições de jogo. Assim sendo, o camisa 10 não retorna ao time nesta quarta, com João Paulo devendo cumprir a função e Montillo sendo opção para mudar o jogo no segundo tempo no Pacaembu.

Com Gatito convocado pela Seleção do Paraguai, Helton Leite será o titular da meta alvinegra. Jefferson segue um trabalho para pegar maior ritmo de jogo, devendo ser aproveitado em outros jogos-treinos antes do seu retorno oficial.

O provável Botafogo contará com Helton Leite, Arnaldo, Carli, Igor Rabello e Gilson; Dudu Cearense, Fernandes (Rodrigo Lindoso), Matheus Fernandes e João Paulo (Montillo); Rodrigo Pimpão e Roger no comando do ataque.