Inter só não foi vazado em oito jogos na temporada

Preocupação

Um dos problemas a ser corrigidos pelo técnico Guto Ferreira é o sistema defensivo colorado. Na atual temporada, em 32 jogos, o Inter sofreu 29 gols, sendo que em apenas oito partidas deixou o campo sem ter sua meta vazada.

Desde a vitória sobre o Londrina, na estreia da Série B do Brasileirão, no dia 13 de maio, quando venceu por 3 a 0, o Inter sofreu gol em todos os cinco jogos que disputou — contra ABC, Paysandu e Juventude, pela Segunda Divisão, e Palmeiras, em duas oportunidades, pela Copa do Brasil.

No ano, além dos paranaenses, apenas Princesa do Solimões e Sampaio Corrêa, este no segundo confronto pela Copa do Brasil, Brasil-Pel, São Paulo-RG, Cruzeiro-RS e Caxias, no Gauchão, e Fluminense, na Primeira Liga, não conseguiram marcar gols na defesa colorada.

Uma análise dos gols sofridos pelo Inter neste ano aponta que 14 foram no primeiro tempo e 15, na segunda etapa. Neste conjunto, foram 12 sofridos com chutes de dentro da área, oito de cabeça, três em chutes de fora da área, três contra, dois de pênalti e um de falta.

Nesta terça-feira (6), diante do Figueirense, às 20h30min, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Guto Ferreira promoverá uma alteração na zaga. Léo Ortiz dará lugar para Danilo Silva, que desde seu retorno foi titular da lateral direita, na derrota para o Paysandu.

Confira os jogos em que o Inter não sofreu gol no ano:

9/2 — 1 x 0 Fluminense — Primeira Liga

15/2 — 2 x 0 Princesa do Solimões — Copa do Brasil

25/2 — 1 x 0 Brasil de Pelotas — Gauchão

15/3 — 3 x 0 Sampaio Corrêa — Copa do Brasil

18/3 — 1 x 0 São Paulo — Gauchão

9/4 — 2 x 0 Cruzeiro — Gauchão

15/4 — 1 x 0 Caxias — Gauchão

13/5 — 3 x 0 Londrina — Série B

*RÁDIO GAÚCHA