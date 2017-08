Mogi Mirim não entra em campo por atraso de salários e Ypiranga vence por WO

Série C

O Ypiranga nem precisou jogar para vencer o Mogi Mirim na tarde deste sábado (12), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do time de São Paulo, irritados com a falta de pagamento de salários há cinco meses, recusaram-se a entrar em campo. A partida deveria ter começado às 15h30min, na cidade de Mogi Mirim.

O juiz esperou 30 minutos no campo ao lado da equipe do Ypiranga. Como o Mogi não apareceu, ele deu a vitória de 3 a 0 – padrão em casos de WO – para o time de Erechim.



Com a vitória, o Ypiranga foi a 21 pontos e segue no G-4 da terceira divisão nacional. O Mogi é o lanterna, com 10 pontos, e deve ser eliminado da competição pela CBF.



Este seria o segundo jogo de Hélio Vieira no comando da equipe gaúcha na Série C. No primeiro, o time venceu o Macaé por 2 a 0 no Rio de Janeiro