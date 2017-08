Segundo rádio colombiana, Rueda está acertado com o Flamengo

Gringo no comando

Na busca por um novo treinador, o Flamengo tem negociado com o colombiano Reinaldo Rueda e, segundo a Rádio Caracol, o ex-comandante do Atlético Nacional estaria acertado com o clube carioca para ser o novo técnico do Rubro-Negro. De acordo com a imprensa local, as duas partes já estão apalavradas.



Ainda segundo informações da Rádio Caracol, o contrato de Rueda com o Flamengo terá uma cláusula que irá facilitar a ida do comandante para a seleção da Colômbia, caso haja uma proposta no futuro.



Caso acerte com o Flamengo, Rueda terá dois compatriotas, o volante Cuéllar e o seu ex-comandado Orlando Berrío, com quem conquistou a Libertadores do ano passado. Nesta segunda-feira (7), Rodrigo Caetano admitiu a possibilidade de contar com um treinador estrangeiro.



Reinaldo Rueda está sem clube desde o dia 21 de junho. No momento, o treinador colombiano está na Europa, fazendo um tour para aprimorar suas ideias e conhecer outro estilo de futebol. No final do ano passado, Rueda chegou a ser procurado pelo Corinthians, mas não aceitou vir para o Brasil.



