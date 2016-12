Susana Vieira cai nos braços da torcida do Botafogo que esperava Montillo no aeroporto

Clube da Bolinha

Os gritos eram para Montillo. O craque argentino é o reforço do Botafogo na temporada e desembarcou na noite de quarta-feira no aeroporto do Galeão. Mas quem roubou a cena foi Susana Vieira. Isso mesmo, a atriz da Globo.



Ela desembarcou no mesmo terminou em que 50 botafoguenses aguardavam a grande contratação do time carioca para a 2017 e caiu na festa.



Bem-humorada como sempre, Susana foi abraçada pela torcida, cantou e pulou ao lado do neto Rafa, que é torcedor do Botafogo. A atriz de 74 anos registrou tudo em seu Instagram e agradeceu o carinho recebido.



A festa, claro, se estendeu até a chegada do meia de 32 anos, que é a grande aposta do clube para a disputa da Libertadores. Montillo estava no futebol chinês e, na chegada, teve o pé beijado por botafoguenses e ainda foi benzido.



