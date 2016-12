Barcelona publica vídeo de melhores momentos de Messi na base

Clube da Bolinha

O Barcelona deu um presentão de Natal aos admiradores do futebol de Messi. O clube espanhol publicou em suas redes sociais e site um vídeo com os melhores lances do seu camisa 10 quando ainda estava na base.

Desde pequeno, "la Pulga" já arriscava seus dribles desconcertantes no adversários e se mostrava muito semelhantes ao que é hoje: aquele que é impossível parar.



O site ainda destaca a marca impressionante que Messi chegou, com 500 conclusões, 59 gols e 32 assistências, incluindo amistosos.

