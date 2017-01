Atacante do Palmeiras cumpre promessa e tatua taça do Brasileirão na perna

Clube da Bolinha





O atacante Róger Guedes tatuou em sua perna a taça do Campeonato Brasileiro, que levantou pelo Palmeiras, em 2016. O jogador havia prometido que, se o time terminasse como campeão nacional, faria esta homenagem. Aos 20 anos, o jogador já tem várias tatuagens nos braços e peito.



— O título brasileiro representou muito para minha carreira. Sou jovem e já poder conquistar um título assim é bem gratificante. Então, fiz questão de registrar isso na minha pele. Gosto muito de tatuagem e agora a taça do Brasileiro irá comigo para onde eu for. Uma lembrança que jamais esquecerei — disse Róger Guedes, autor de quatro gols em 31 rodadas do Brasileiro.



Contratado até abril de 2021, Róger Guedes terá em 2017 a concorrência de ao menos mais um atacante: Keno, que jogou o Brasileiro pelo Santa Cruz. Gabriel Jesus, um de seus principais companheiros no último ano, saiu rumo ao Manchester City (ING).