D'Alessandro tatua taças que conquistou em Inter e River

Que D'Alessandro adora tatuagens não é novidade, mas novos desenhos na pele do gringo chamaram atenção na pré-temporada do Inter. O argentino tatuou as taças dos títulos conquistados com Inter e River Plate nas duas coxas.



Na coxa esquerda, estão gravados os troféus da Copa Sul-Americana (2008), Libertadores (2010) e Recopa Sul-Americana (2011) conquistados pelo Inter. Na direita, a Recopa Sul-Americana e a Copa Argentina (2016) vencidas pelo River Plate.



Foto: Fernando Gomes / Agência RBS

