Grávida, viúva de jogador da Chapecoense faz carta em nome do filho: "Te amo papai"

Clube da Bolinha

Grávida de três meses, a viúva do jogador Tiaguinho, morto no acidente áereo com o time da Chapecoense, emocionou a todos no Instagram nesta quinta-feira, 12/1. Graziele publicou uma carta em nome do filho na conta oficial do jogador.



O texto faz uma homenagem ao jogador e relembra o momento em que Tiaguinho soube que seria pai: "Papai e quando você ficou sabendo que eu estava a caminho, gente, foi lindo, transbordava alegria, eu vi nos teus olhos que o senhor estava feliz."



Leia mais no Clube da Bolinha:

David Luiz realiza sonho de garoto amputado: "O James é um grande exemplo para nós todos"

Neymar recebe o carinho do filho antes de acabar com seca de 11 jogos sem marcar



Na semana passada, Graziele havia descoberto o sexo do bebê: um menino que receberá o mesmo nome do pai, Tiago.

Leia a carta na íntegra:

Oi papai. Queria te falar faz tempo, mas eu e a mamãe estávamos muito tristes, o senhor sabe porque,né Papai?



Mas eu vou te falar, Deus tem um propósito, eu sei que sou um presente do Senhor, e se ele te levou pra pertinho dele, é porque ele sabe que daí você papai vai cuidar de mim e da mamãe, e que o senhor me guiará. Vou falar que eu achei estranho, acho que a maioria das pessoas que presenciaram o momento também acharam, quando eu cheguei na barriga da mamãe ela ficou tão feliz, eu senti a felicidade dela. Papai e quando você ficou sabendo que eu estava a caminho, gente, foi lindo, transbordava alegria, eu vi nos teus olhos que o senhor estava feliz. Ninguém conseguia explicar o tamanho do amor que vocês tinham um pelo outro, eu ainda sou uma sementinha, a sua sementinha, eu sentia o amor de vocês, eu sentia já isso passando pra mim. Aaaaai Papai, eu te amo, eu sei que tu sabe disso, eu sei que da onde quer que esteja o senhor me ama, e ama a Mamãe. Falando em Mamãe, Pai ela sente tanto a sua falta, eu também sinto, mas a mamãe está forte Pai, ela tá forte por que ela me tem, eu sou seu filho. A Mamãe é a pessoa mais forte que conheço, sabe Papai, eu acho que sou eu que transmito essa força pra ela, talvez, ela se mantem forte por mim. Mas eu tenho certeza que essa força vem do senhor.



Papai, eu tô crescendo rápido, logo a Mamãe vai poder ver meu rostinho, e claro, o papai também, eu sei que quando eu chegar, o senhor vai estar lá no hospital com a mamãe.Sabe pai, vai ser difícil, mas nós vamos conseguir, pois a mamãe é forte e batalhadora, nós dois vamos te dar muito orgulho. E toda noite quando eu olhar pro céu, eu vou lembrar que você, pois a mamãe me falou que o senhor é uma estrelinha agora, e a mamãe falou também, que é bem brilhante e linda, que vai nos iluminar todo dia.



Vou te orgulhar a cada dia, e te honrar, vou ser forte como a mamãe, e talentoso como o papai. Vou seguir teus passos,e sei que daí do céu o senhor está nos abençoando,hoje eu completo 3 meses que estou na barriga da mamãe e eu já tô começando a chutar ela,porque já quero começar a seguir seus passos desde dentro da barriga da Mamãe, você é meu herói meu campeão,TE AMO PAPAI