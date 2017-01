Grupo Samba Tri lança clipe de música com Ronaldinho 

Clube da Bolinha

O grupo gaúcho Samba Tri lançou recentemente o clipe da música "Quem sou eu" com a participação de Ronaldinho e gravado na periferia de Porto Alegre. A canção, que fala sobre violência e corrupção, foi composta em parceria com o craque e já é tocada pela banda há alguns anos.



— Tenho algumas músicas com o Ronaldinho, inclusive a primeira composição dele foi comigo, mas ninguém gravou ainda. Temos também uma música composta por ele em conjunto com nossa banda que chama 'Já Era'. Ela está no nosso DVD que foi gravado em Porto Alegre e será lançado em breve.



O Samba Tri já animou as festas de personalidades do futebol mundial como Ronaldo Fenômeno e D'Alessandro, e também do lutador americano Jon Jones, ícone do MMA mundial, além de Ronaldinho. O grupo de samba é apadrinhado pelo jogador, e segundo o vocalista a relação dura há alguns anos:



— Nossa relação de amizade com o Ronaldinho é de, no mínimo, 18 anos. Estivemos com ele nos 10 anos em que ele jogou no Exterior. Em Paris, Barcelona, Milão e México. Tivemos esta felicidade de todos os anos estarmos com ele lá fora, na medida do possível. Algumas pessoas confundem as coisas, mas a única coisa que temos do Ronaldinho é o fortalecimento dele. Ele nos apadrinhou no sentido de carinho e de nos ajudar no que for preciso.