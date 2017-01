Murray revela sonho de trabalhar com futebol após aposentadoria

Clube da Bolinha





Faz pouco tempo que o escocês Andy Murray assumiu o topo do ranking mundial. Mas aos 29 anos, ele já tem claro como pretende viver e trabalhar sua vida após a aposentadoria do tênis profissional. Murray pretende se aproximar de sua paixão, o futebol.

— Eu gostaria de fazer algo no futebol. Assisti muito durante todos esses anos. Este é um dos meus sonhos — disse Murray ao jornal inglês The Telegraph, mas não definindo seu distanciamento do tênis:

— Estarei sempre vinculado ao tênis. Gostaria de devolver ao esporte o que ele tem me dado. Me preocupo com o tênis britânico e quero fazer mais, possivelmente como treinador de algum jogador — pontuou.



Quem também gosta de futebol é o velocista Usain Bolt, que pretende treinar com o Borussia Dortmund.



Leia mais:

Musa nas quadras e nos gramados: jogadora de vôlei namora goleiro Diego Cavalieri

Grupo Samba Tri lança clipe de música com Ronaldinho

Foto estranha de Suárez no prêmio da Fifa gera polêmica na imprensa espanhola